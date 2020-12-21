Салехард, , 09:10 — REGNUM В больницы Ямала поступил 61 аппарат искусственной вентиляции легких производства компании «Datex Ohmeda Inc» (США). Новая техника приобретена за счёт регионального бюджета и заменит устаревшую, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

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Данные аппараты искусственной вентиляции лёгких могут использоваться для взрослых, детей и новорожденных. Они мобильны и легко перемещаются к месту требования.

«Кроме коронавируса у нас есть пациенты с инфарктами, инсультами и травмами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляцией легких. Наши больницы с начала пандемии обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва — это большой плюс для системы здравоохранения Ямала», — пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Новые импортные аппараты ИВЛ будут распределены в девять больниц автономного округа. В 2021 году ямальское здравоохранение приобретёт 35 единиц дорогостоящего диагностического, хирургического и лабораторного оборудования, сообщает пресс-служба главы региона.