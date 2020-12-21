Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве 21 декабря ожидается тёплая для этого времени года погода, сообщает центр «Фобос».

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но концентрация инверсионной облачности сохранится высокая, а температура воздуха на пять градусов превысит климатическую норму», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду без существенных осадков, температура воздуха в Москве и Московской области прогреется до трёх градусов тепла. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате «борьбы» циклона и антициклона на нынешней неделе в столице России ожидается неустойчивая и переменчивая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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