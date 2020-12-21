Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM Жителям Камчатки в понедельник, 21 декабря, начали зачислять выплаты на детей до восьми лет, которые выдаются по поручению президента РФ Владимира Путина к Новому году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава государства в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря поручил выплатить к Новому году семьям с детьми в возрасте до восьми лет по пять тыс. рублей. На Камчатке эту выплату получат на 28 301ребёнка.

Сумма зачисляется автоматически Пенсионным фондом, по ранее указанным реквизитам.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские семьи с детьми до восьми лет 21 декабря начали получать новогодние выплаты в пять тыс. рублей