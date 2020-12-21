Степанакерт, , 09:10 — REGNUM Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для представителей миротворческих сил России в Степанакерте закончено. Об этом 21 декабря сообщает Минобороны РФ.

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"В Нагорном Карабахе завершено строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек в населенном пункте Степанакерт», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время завершаются пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования.

Кроме того, указывается, что в комплектацию БМГ включены: жилые модули, спортивный зал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули, а также комната для хранения оружия и инженерного оборудования.

«БМГ позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава… это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения», — уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что БМГ рассчитан на температуру от +35 до — 45 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что очередную колонну с беженцами, возвращающимися с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы.