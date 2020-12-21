Москва, , 09:05 — REGNUM При покупке новогодней гирлянды нужно помнить, что они имеют разное назначение: для ёлки, интерьера и улицы. Для ёлки оптимальная мощность гирлянды — не более 50 Ватт, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор.

Вигго Юхансен. Счастливое Рождество. 1891

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Особое внимание следует обратить на маркировку с инструкцией по применению изделия. Провод должен иметь толстую изоляцию. Режимы работы гирлянды рекомендуется проверить в магазине.

Если за время доставки гирлянда замёрзла, не стоит её включать сразу, а подождать минимум полчаса. Не нужно оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра. Также не поливать ёлку при включенной гирлянде.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в магазинах.

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