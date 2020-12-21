Барнаул, , 09:01 — REGNUM Космонавт Олег Артемьев запечатлел из космоса Барнаул и опубликовал снимок столицы Алтайского края у себя на странице в instagram.

Барнаул из космоса Цитата из instagram Олега Артемьева

«Значительная часть города располагается в Ленточном бору, по мнению учёных, оставшемся после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным, который располагался по руслу Оби до впадения в неё Иртыша, и Алтайским. Там же берёт своё начало реликтовый ленточный сосновый бор — уникальная растительная зона, которая не встречается больше нигде на планете!», — информировал космонавт своих читателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года другой российский космонавт Иван Вагнер на своих страницах в Twitter и Instagram опубликовал впечатляющий снимок Байкала.

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