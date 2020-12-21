Москва, , 09:00 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) настаивает на прекращении авиасообщения с Великобританией.

Пассажиры в аэропорту Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Сообщается, что в российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой. А чего следить то? Чего ждать? Надо срочно обрубить пути для входа этой заразы», — отметил Курдюмов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что уже практически 20 стран прекратили или ограничили транспортное сообщение с Британией, мир в панике из-за выявленного нового вида коронавируса.

«Нас же, видимо, прошлый опыт ничему не научил. Что-то тянут в России с закрытием границ с Европой», — констатировал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало к более решительным действиям для борьбы с новым штаммом коронавируса.

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