Ставрополь, , 08:59 — REGNUM Суд на Ставрополье избрал меру пресечения сотруднику главного управления МВД по краю, обвиняемому в убийстве местного жителя. Полицейский заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 12 декабря жительница Ставрополя заявила в полицию об исчезновении своего 29-летнего сына. Спустя пять дней тело пропавшего с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесу на выезде из города.

По подозрению в совершении преступления задержали сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, который дружил с погибшим. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве, а Промышленный районный суд Ставрополя арестовал полицейского.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД по Ставрополью сообщили, что подозреваемый по результатам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».