Уфа, , 09:01 — REGNUM Еще 159 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 17 419 случаев заражения этой инфекцией. А 13 712 человек справились с ней, в том числе четыре человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в Башкирии была зафиксирована смерть трех пациентов с COVID-19.

Согласно данным на 20 декабря, в регионе было выявлено 159 случаев заражения коронавирусом и констатирована смерть двух пациентов. Всего скончались 122 пациента с COVID-19.

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