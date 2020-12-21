Магас, , 08:57 — REGNUM В Ингушетии вновь ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Власти региона запретили проведение любых массовых новогодних мероприятий. Указ об этом подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в его пресс-службе.

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Так, в частности, в документе говорится о запрете всех мероприятий, связанных с празднованием Нового года, и о запрете в период с 22 декабря по 15 января деятельности организаций общественного питания после 19:00.

Напомним, ранее в Ингушетии были объявлены внеплановые каникулы. Школьники региона не будут учиться с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. Глава республики принял это решение, после того как значительно увеличилось число школьников и педагогов, заболевших COVID-19.

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