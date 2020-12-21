Рабат, , 08:58 — REGNUM Решение о приостановке авиационного сообщения с Великобританией с вечера 20 декабря из-за распространения новой мутации коронавируса, приняли власти Марокко. Об этом 21 декабря сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на коммюнике марокканского правительства.

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"Марокко решило приостановить полеты в Соединенное Королевство с вечера воскресенья, 20 декабря 2020 года, в связи с развитием эпидемиологической ситуации после обнаружения в этой стране нового варианта коронавируса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение принято в качестве одной из мер по защите населения Марокко и борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиасообщение между Швейцарией, Великобританией и ЮАР приостановлено из-за появления нового штамма коронавируса.