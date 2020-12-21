Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Роспотребнадзоре попросили жителей Екатеринбурга не препятствовать дезинфекции квартир, зарегистрированных как очаги COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Ведомство напомнило, что в течение трёх дней после выписки с больничного нужно дезинфицировать жилье пациента.

«Санврачи рекомендовали владельцам квартир, — сообщает горадминистрация, — не препятствовать работе организаций, проводящих заключительную дезинфекцию».

Процедура проводится согласно утверждённым санитарным правилам, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 54 143 случая заражения коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале выявили ещё 396 носителей коронавируса