Женева, Швейцария, , 09:06 — REGNUM Носители новой формы вируса SARS-CoV-2, ранее обнаруженной в Великобритании, выявлены на территории Дании, Австралии и Нидерландов. Об этом сообщает телекомпания BBC со ссылкой на данные компании Nextstrain, отслеживающей генетические коды образцов вирусов по всему миру.

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Специалисты полагают, что в Данию и Австралию новый штамм коронавируса попал из Великобритании. О выявленных случаях заражения сообщили также в Нидерландах.

Новый вариант вируса распространился почти по всей Великобритании, исключением является Северная Ирландия. Больше всего носителей штамма в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии.

Пока неясно, появился ли новый вариант у британского пациента или его завезли из другой страны с более низкой возможностью отслеживания мутаций.

Как сообщало ИА REGNUM, британские медики полагают, что новый штамм коронавируса появился ещё в сентябре. Впервые о нём узнали в конце ноября, когда случаев заражения стало больше.

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