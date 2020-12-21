Махачкала, , 08:54 — REGNUM Койки долечивания для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Дагестане на базе Республиканской детской больницы восстановительного лечения (РДБВЛ). Развернуто 70 коек, при необходимости их количество может быть увеличено до 90, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Койки долечивания готовы к приему больных с COVID-19, прошедших курс лечения от вирусной пневмонии, но нуждающихся в восстановительных и реабилитационных мероприятиях. Показания к госпитализации будут определять лечащие врачи ковид-стационаров, которые и направляют пациентов на долечивание.

В «первую волну» пандемии РДБВЛ уже работала как ковид-стационар, специалисты, как отмечается, прошли обучение и имеют практический опыт лечения пациентов с коронавирусом. Для восстановления больных в стационаре усилена лабораторная база, имеется диагностическая аппаратура, а также необходимые лекарственные препараты, добавили в минздраве.

В настоящее время в Дагестане развернуто более 4,3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, из них более 1,9 тыс. оснащены кислородной поддержкой.

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