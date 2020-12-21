Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Занятия для учащихся 1−4 классов первой смены в школах Нур-Султана перевели на дистанционный формат, сообщили 21 декабря в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям столицы Казахстана.

Управление образования Нур-Султана перевело занятия в дистанционный режим из-за плохих погодных условий. Утром 21 декабря в столице Казахстана наблюдалась морозная погода до минус 27 градусов при ветре четыре метра в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Нур-Султане произошло 80 ДТП из-за гололеда и метели. Сегодня, 21 декабря, в столице Казахстана резко похолодало. К вечеру прогнозируется небольшое повышение температуры, до минус 17 градусов.

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