Токио, , 08:51 — REGNUM На сегодняшний день новой формы коронавирусной инфекции, которая ранее распространилась в Великобритании, на территории Японии медики не обнаружили. Об этом 21 декабря в ходе пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

«По данным Национального института инфекционных болезней, этот вирус пока не обнаружен на нашей территории», — сказал Като, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что в связи с пандемией въезд в Японию из Великобритании запрещён и этот запрет сохраняется.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Ранее, глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении учёными страны новой мутации коронавируса. Согласно предварительному анализу данных, новый штамм инфекции распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.

Читайте также: В Италии выявлен случай заражения новым штаммом коронавируса

Добавим, что мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании, был выявлен также в Австралии, Нидерландах и Дании.

20 декабря случай заражения новым штаммом коронавируса был выявлен в Италии у пациента, который прибыл из Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании, Нидерландах и Австралии выявили мутацию SARS-CoV-2