Уфа, , 08:52 — REGNUM Разобраться в сфере предоставления социальных услуг пожилым гражданам в частных учреждениях Башкирии 21 декабря поручил чиновникам глава региона Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве республики.

Глава региона напомнил о пожаре в доме престарелых в Абзелиловском районе, в результате которого погибли 11 человек. По его словам, это большая трагедия: люди работали все свою жизнь и под конец попали туда.

Хабиров подчеркнул, что, несмотря на то, что заведено уголовное дело, министерство социальной защиты региона не должно оставаться в стороне. В связи с этим он поручил чиновникам разобраться в этой сфере, поскольку необходимо понять, какое количество таких приютов функционируют в Башкирии.

По его словам, совсем недавно всем обществом закрывали приют «Моя семья»: в этой сфере есть «слабое звено». Поэтому нужно сделать все, чтобы такого больше не повторилось, отметил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 15 декабря в социальном приюте в д. Ишбулдино Абзелиловского района произошел пожар, в котором погибли 11 его постояльцев, а пять человек смогли спастись.

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