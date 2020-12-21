Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении членов организованной группы, причастных к хищению более 30 земельных участков. На скамье подсудимых окажутся экс-глава Пригородного сельского совета Предгорного района края, ведущий специалист районной администрации и индивидуальный предприниматель, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2010—2012 годах обвиняемые похищали права на земельные участки, находящиеся в Предгорном районе Ставрополья — поселке Железноводский, хуторах Воронов и Порт-Артур. Делали они это путем изготовления и использования подложных документов, в том числе выписок из похозяйственной книги о наличии права на участки для упрощенной госрегистрации права собственности, якобы выданные до 2001 года на имя мнимых граждан.

«Согласно материалам уголовного дела, установлены и доказаны факты противоправной деятельности обвиняемых с 31 земельным участком на территории Предгорного района», — отметили в прокуратуре.

Фигурантам предъявлено обвинение в 31 эпизоде мошенничества организованной группой. Уголовное дело рассмотрит Предгорный районный суд. Согласно санкции вмененной статьи, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.