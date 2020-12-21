Благовещенск, , 08:41 — REGNUM Амурская область, как и другие регионы Дальнего Востока, не попали в соглашение, которое заключили Минпромторг, Минсельхох РФ, УФАС с крупнейшими торговыми сетями о фиксации цен на масло подсолнечное на уровне 105 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за кг. Власти Приамурья рассчитывают свою стоимость на эти продукты питания с учетом повышающего коэффициента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

Читайте также: Мантуров заявил о снижении цен на сахар и масло торговыми сетями

Власти дальневосточных регионов и Сибири получили возможность самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты на стоимость подсолнечного масла и сахара. В соглашение о фиксации цен на эти продукты питания из-за удалённости они не попали — оно действует только до Урала включительно.

«Во всех регионах торговые сети присоединяются к соглашению, понимая важность вопроса и проявляя социальную ответственность перед обществом. Мы рассчитываем, что и торговые сети, работающие на территории Амурской области, присоединятся к соглашению», — отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

Власти региона обещают, что уже на следующей неделе представят рассчитанные коэффициенты.

Как сообщало ИА, розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться. Об этом 18 декабря сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.