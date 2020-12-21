Ставрополь, , 08:37 — REGNUM Десять носителей COVID-19 умерли на Ставрополье за минувшие выходные: 19 декабря в крае скончались четыре пациента, 20 декабря не удалось спасти шесть человек. Общее число случаев летального исхода в регионе, по данным на утро 21 декабря, достигло 673, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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К настоящему времени на Ставрополье зарегистрировано более 32,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. За последние двое суток в регионе выявили 280 носителей инфекции. Выздоровели в крае с начала пандемии свыше 29,3 тыс. человек с COVID-19 (+302 за выходные), или около 89,8% лиц с подтвержденным диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 декабря учащиеся 5−11-х классов школ восьми наиболее густонаселенных городов Ставрополья перешли на дистанционное обучение. С сегодняшнего дня и до окончания второй четверти в таком же режиме будут заниматься и учащиеся начальных классов. Таким образом, на «удаленку» переведены почти 120 тыс. детей.

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