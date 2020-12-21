Буэнос-Айрес, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 4,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 4116 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 541 285.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 50 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 41 813.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 368 346 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 5,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.