Москва, , 08:32 — REGNUM Медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

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Также ожидается, что в следующем году будут востребованы представители «массовых специальностей», в том числе водители, продавцы и комплектовщики, курьеры, сборщики и логисты.

Эксперты указали на то, что в 2020 году вакансий с пометкой «удалённая работа» по сравнению с 2019 годом стало на 44% больше. Согласно прогнозу, дистанционный формат работы продолжится и в 2021 году.

«В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется», — говорится в исследовании, которое приводит ТАСС.

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Также продолжит расти спрос на фриланс. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом году. По словам экспертов, нестабильная ситуация во многих отраслях побудит жителей страны брать подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах.

Добавим, что в ходе исследования эксперты проанализировали более 18 млн резюме и 200 тыс. вакансий соискателей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.