Хельсинки, , 08:24 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение приостановить с 21 декабря авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщили в Национальном агентстве транспорта и коммуникаций Финляндии.

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"Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии решило приостановить пассажирское авиасообщение… с Великобританией с 21 декабря до 4 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции ряд стран принял решение о закрытии границ для всех граждан, приезжающих из Великобритании, и об ограничении авиасообщения с Соединённым Королевством.

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