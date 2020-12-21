Уфа, , 08:26 — REGNUM Новый инфекционный госпиталь в Башкирии примет первых пациентов 21 декабря. Об этом 21 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По его словам, госпиталь в Стерлитамаке быстро построили, быстро оснастили, а сегодня он должен принять первых пациентов. При этом стояла задача: всех профильных больных направить в инфекционный госпиталь, за счет этого открывать непрофильные койки, чтобы оказывать медпомощь не только пациентам с COVID-19.

Глава Башкирии подчеркнул, что в Башкирии повысилась смертность от других заболеваний. Поэтому нужно срочно этим заняться.

Ранее сообщалось о том, что госпиталь в Стерлитамаке начал свою работу 19 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от коронавируса