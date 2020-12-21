Москва, , 08:24 — REGNUM В результате «борьбы» циклона и антициклона на нынешней неделе в столице России ожидается неустойчивая и переменчивая погода. Об этом 21 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет не холодной, но с вариациями, разнообразной. Разнообразие будет обусловлено тем, что будет противостояние двух барических систем с запада и востока. Начнется неделя с оттепели, но уже во вторник — понижение температуры», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что в первой половине недели не ожидается выпадении осадков и добавил, что 23 и 24 декабря ночные температуры воздуха «и вовсе вполне зимними будут».

Кроме того, по словам Вильфанда, в этот период значения ночной температуры воздуха будут опускаться до — 11 °C ночью и до — 5 °C днем, а с 23 декабря в Москве начнется выпадение осадков, которое усилится 24 и 25 декабря.

«Не ожидаем сильных снегопадов, но все-таки снег будет. Но в пятницу вновь повышение температуры, так как циклон начнет побеждать. Поэтому в пятницу ночью температура уже минус 3−8 градусов, а дневная будет стремиться к нулевой отметке», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что облачная, преимущественно без осадков погода, местами гололедица ожидаются в столице России в понедельник, 21 декабря.