Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Восемьдесят дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в Нур-Султане из-за непогоды, сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.

В результате 80 ДТП 20 декабря пострадал один человек. После оказания помощи пострадавший отпущен домой. Полиция призвала водителей воздержаться от загородных поездок из-за гололеда и метели.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, а пешеходам — сохранять меры предосторожности при пересечении переходов.

Отметим, сложные погодные условия наблюдаются также на юге Казахстана. 20 декабря в Алма-Ате выпало 60 мм осадков, а в горных районах — 80−100 мм.

Читайте развитие сюжета: Школьников Нур-Султана отправили на дистанционное обучение из-за непогоды