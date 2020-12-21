Хабаровск, , 08:35 — REGNUM В Хабаровске прошла акция по сдаче антиковидной плазмы на станции переливания крови. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт совместно с волонтёрами-медиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В акции приняли участие около 100 человек. В Хабаровском крае произошёл уникальный случай — антиковидную плазму взяли у донора, который не болел COVID-19, но сделал прививку против коронавируса. В его организме выработались антитела с высоким титром. Плазму успешно перелили пациенту, который пошёл на поправку и уже выписан из больницы.

«Плазма — белковый продукт. Для неё есть определенные показания, она улучшает всю систему кровообращения пациента. И, как следствие, после переливания крови организм начинает активнее бороться с вирусом. Предъявляются определенные требования к донорам: они перенесли коронавирусную инфекцию, выписаны, не выделяют вирус — нет в крови иммуноглобулина M. Значит они в стадии выздоровления. Также крайне важно, чтобы был хороший высокий титр иммуноглобулина G — иммунитет. Тогда это поможет получателю плазмы скорее пойти на поправку», — рассказала главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Оксана Кожемяко.

Процедура более продолжительная, нежели «классическая» сдача крови и составляет не менее 40 минут, берут 600 мл.

Как сообщало ИА REGNUM, донорами антиковидной плазмы стали 1,4 тыс. жителей Волгоградской области, переболевших коронавирусом.