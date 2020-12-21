Оттава, , 08:13 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 6201 и превысило 507,7 тыс. Об этом 21 декабря сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 507 795.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 228.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (176 985 заразившихся), Онтарио (155 930) и Альберта (90 219).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 6,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.