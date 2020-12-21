Москва, , 08:08 — REGNUM Облачная, преимущественно без осадков погода, местами гололедица ожидаются в столице России в понедельник, 21 декабря. Об этом 21 декабря сообщает Гидрометцентр РФ.

Также уточняется, что в Москве будет юго-западный ветер со скоростью 3−8 м/с, атмосферное давление 760 мм рт. столба. Температура воздуха днем составит −1… +1 °C, в ночь на 22 декабря −3… −5 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальные погодные явления ожидаются на предстоящей неделе в ряде регионов России.