Джакарта, , 08:06 — REGNUM В Индонезии выявлено самое высокое число активных случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

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Рабочая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии зафиксировала, что число активных случаев COVID-19 в стране превысило 102 тысячи.

Согласно статистическим данным Worldometer, в Малайзии выявлено 15 294 активных случая COVID-19, а в Брунее их и вовсе нет.

Между тем в Сингапуре и на Филиппинах зарегистрировано 100 и 28 047 активных случаев COVID-19 соответственно.

В Таиланде и Вьетнаме по состоянию на 20 декабря 2020 года зарегистрировано 247 и 107 активных случаев COVID-19. В Камбодже и Лаосе 17 и 5 активных случаев соответственно. А в Мьянме зарегистрировано 18 645 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, хотя ранее несколько стран Юго-Восточной Азии были вовлечены в конфликты, обстановка в регионе в 2020 году остается мирной.

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