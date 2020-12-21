Москва, , 08:03 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился к жителям страны и особенно журналистам с предложением в последний день 2020 года прекратить писать новости о коронавирусной инфекции и сделать 31 декабря выходным днём от COVID-19. Обращение он опубликовал на своей странице в FB.

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«Подходит к концу 2020 год, совсем скоро мы встретим новый, 2021-й. Уходящий год был очень сложным — как для страны в целом, так и для каждого из нас. Все мы устали от новых вызовов, обрушившихся на нас, устали от неопределенности, от проблем, которые принёс нам 2020 год. Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус», — написал депутат.

Тумусов сам переболел COVID-19. Депутат поблагодарил медицинских работников за их труд и признал, что работники здравоохранения больше всех устали от коронавируса.

«С марта «коронавирусные сводки» стали оружием массового поражения. На мой взгляд, даже более опасным, чем сам «уханьский» вирус. Таблицы с показателями заболеваемости и смертности, смакование подробностей течения болезни у разных людей. Это стало привычным информационным фоном, но так быть не должно! Я уверен, что все мы вместе справимся с пандемией, вирус удастся остановить. Благодаря вашим стараниям люди уже не хуже профессиональных эпидемиологов знают, что нужно делать, чтобы не заразиться. Я могу это утверждать, как человек, который сам переболел COVID-19, был госпитализирован и выздоровел благодаря нашим замечательным врачам. Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова «коронавирус» больше всех», — считает Тумусов.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» призвал всех 31 декабря отказаться от коронавирусных сводок и посвятить последний день года родным и семье, подготовке к встрече Нового года.

«Новый год — время надежд на лучшее. Я предлагаю всем СМИ, блогерам, телеграм-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически. Давайте 31 декабря уделим внимание самому главному — нашим родным, нашим семьям. Вспомним то хорошее, пусть и немногое, что было в этом году. Поделимся с близкими своими желаниями и мечтами. Надежда. Вот то чувство, которое нужно каждому из нас. Давайте же в этот день, 31 декабря, дадим нашим читателям, всем жителям России, отдохнуть от этих слов — «коронавирус», «СOVID-19». Ведь все светлое и доброе, что есть в нашей жизни, мы создаем сами. Так давайте в канун Нового года создадим по-настоящему праздничное настроение. Пусть в ваших новостях чаще звучат такие слова, как «счастье», «добро» и «любовь». Уверен, ваши читатели, слушатели и зрители оценят это», — написал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Тумусов сообщил о своей госпитализации с COVID-19. Результаты КТ показали 50% поражение лёгких. 10 декабря депутат сообщил о том, что выписался из коронавирусного госпиталя в Москве и долечиваться он будет амбулаторно.