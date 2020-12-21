Москва, , 08:02 — REGNUM Ряда правил необходимо придерживаться после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 21 декабря сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области разрешили новогодние сельскохозяйственные ярмарки, на которых запретили работать пожилым людям.

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