Москва, 21 декабря 2020, 08:02 — REGNUM Ряда правил необходимо придерживаться после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 21 декабря сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области разрешили новогодние сельскохозяйственные ярмарки, на которых запретили работать пожилым людям.
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