Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области суточное число исследований на коронавирус достигло почти 4 тыс. тестов, что является новым рекордом для региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По последним данным, в Ульяновской области с начала пандемии проведено более 479 тыс. тестов на коронавирус, они делаются в 13 лабораториях. За сутки число исследований достигло около 4 тысяч. По словам губернатора Сергея Морозова, по данному показателю в регионе «вышли на рекорд».

Власти планируют нарастить количество исследований в сутки, доведя их до 5 тысяч. В настоящее время стоит задача сокращение процедуры исследования от взятия мазка до получения результата пациентом с 48 часов до 24-х, а также сокращение длительности пути автомобилей, которые осуществляют доставку биоматериала в лаборатории.

По данным оперативного штаба Ульяновской области, с начала пандемии в регионе официально выявлено 33 202 заражения коронавирусом, выздоровели 30 344 человека, умерли 416 пациентов с коронавирусом.

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