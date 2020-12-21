Чита, , 07:56 — REGNUM Несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия. Подробности сообщает сегодня, 21 декабря, пресс-служба краевого правительства.

На объектах подходит к концу возведение каркасов зданий. Вице-премьер Андрей Гурулев в рамках рабочего визита убедился, что строительство идет в селах Ундино-Поселье Балейского района и Новая Заря Ононского района, на станции Мирной Оловяннинского района.

«Работу ведем. До Нового года, думаю, должны успеть. Для оснащения пожарных частей практически вся техника уже пришла, еще ждем четыре пожарных машины, которые направили из Москвы 18 декабря. Все необходимое имущество закуплено, сотрудники подобраны, проходят медосмотры, прошли все проверки. 30−31 декабря введем в строй», — пояснил Андрей Гурулев.

По его оценке, не во всех районах Забайкалья зима выдалась бесснежной.

«В степных районах снега мало, но большинство муниципалитетов готовы к пожароопасному периоду, остальные усиленно завершат подготовку в начале следующего года», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Доходило до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

В ноябре 2020 года отмечалось, что готовность ряда муниципалитетов Забайкалья к пожароопасному периоду 2021 года составляет менее 50%.

Ранее правительство РФ приняло решение поддержать Забайкалье в выполнении плана повышения пожарного прикрытия. На эти цели в этом году из федерального бюджета направили порядка 200 миллионов рублей.

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