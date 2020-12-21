Гонконг, Китай, , 07:54 — REGNUM Соответствующим конституции страны признан Апелляционным судом Гонконга указ о запрете на ношение масок для участников акций протеста. Об этом 20 декабря сообщила радиостанция RTHK.

Таким образом было отменено предыдущее решение Верховного суда, признавшего не соответствующим Основному закону запрет главы гонконгской администрации Кэрри Лам на ношение масок во время демонстраций. Указ вызвал множество юридических споров в связи с тем, что решение было принято без согласования с Законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан в 1922 году. Закон наделяет главу администрации Гонконга специальными полномочиями на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих опасность для общества.

Напомним, указ о запрете на ношение масок во время акций протеста вступил в силу на территории Гонконга с 5 октября 2019 года. Нарушителям запрета грозило тюремное заключение сроком на один год и штраф в размере $3,2 тыс. Указ был принят с целью снизить градус напряжённости в городе, охваченном массовыми акциями протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судьёй Апелляционного суда последней инстанции в Гонконге был назначен один из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрик Ходж.

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