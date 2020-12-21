Томск, , 07:46 — REGNUM Резкое похолодание ожидается в Томской области. Синоптики прогнозируют уже на этой неделе ультраполярное вторжение воздушных масс с северо-востока.

На севере региона холодать начнёт уже к вечеру 21 декабря. К 23 декабря сильные морозы доберутся до Томска.

По прогнозам синоптиков, в северных районах области столбики термометров опустятся до — 40 градусов. В Томске ночами ожидается −30… −35 градусов.

К новогодней ночи, возможно, станет теплее, сообщают «Вести-Томск».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 21 декабря ожидаются снег, метель, порыв ветра до 19 м/с, снежные заносы.

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