Кемерово, , 07:44 — REGNUM В Кемеровской области разрешили новогодние сельскохозяйственные ярмарки. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области проведение однодневных новогодних сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе», — говорится в документе.

Торговля должна осуществляться с соблюдением требований санитарных норм и правил по профилактике коронавируса.

При этом запрещено привлекать к работе «граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции».

Кроме того, таким гражданам рекомендовано воздержаться от посещения ярмарок.