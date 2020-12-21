Тюмень, , 07:40 — REGNUM В Тюмени 31 декабря и 1 января вырастет тариф на услуги такси. Об этом сообщает портал 72.ru.

Как сообщили изданию в одном из популярных агрегаторов такси, с 31 декабря с 18:00 до 23:00 стоимость поездки может увеличиться на 30%, с 23:00 часов 31 декабря до 9:00 1 января — в два раза. В остальное время будут действовать обычные тарифы. Помимо этого на стоимость поездки могут повлиять погода, спрос и дорожная ситуация.

«В целом, из-за коронавирусных ограничений, спрос на поездки в вечернее время и в выходные дни стал меньше. 31 декабря и 1 января дешевле будет съездить в гости днём», — отметили в фирме по вызову такси.

Отметим, что минимальная стоимость поездки у данного агрегатора на расстояние 2,5 км, согласно данным сайта организации, составляет 120 рублей.