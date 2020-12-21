Лондон, , 07:27 — REGNUM Решение о полном либо частичном прекращении транспортного сообщения с Великобританией в связи с угрозой распространения новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 приняли около двух десятков стран мира, в том числе 14 стран-членов Евросоюза.

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О временном прекращении пассажирского авиасообщения с Великобританией заявили Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия. Железнодорожное сообщение приостановлено между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом. Франция приостановила всё транспортное сообщение с Соединённым Королевством на двое суток, Швеция закрыла свои границы для всех приезжающих из Великобритании, в Греции введён семидневный, а на Кипре десятидневный карантин для пассажиров из Великобритании, а в Испании усилен контроль за всеми гражданами, прибывающими из Соединённого Королевства.

Власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины приостановили авиасообщение с Великобританией, а Саудовская Аравия полностью закрыла морские и сухопутные границы и отменила все международные авиарейсы на неделю.

В России ситуацию в Великобритании отслеживает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. В пресс-службе штаба уточнили, что все решения, связанные с эпидемиологической обстановкой в Соединённом Королевстве будут сообщаться дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о созыве в Великобритании экстренного заседания чрезвычайного комитета Cobra правительства страны. В ходе заседания будет обсуждаться ситуация с закрытием рядом стран границ и приостановления авиасообщения с Соединённым Королевством в связи с появлением нового штамма коронавируса.

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