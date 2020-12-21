Буэнос-Айрес, , 06:59 — REGNUM Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, стал причиной приостановки авиасообщения между Аргентиной и Соединённым Королевством. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба МВД южноамериканской страны.

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Правительство Аргентины приняло решение о приостановке авиасообщения с Великобританией, начиная с 21 декабря, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Соединённом Королевстве, где заявили о выявлении нового штамма коронавируса.

Будет разрешён только прилёт авиарейса из Великобритании в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса, его прибытие ожидается в 09:00 по местному времени 21 декабря. Все пассажиры и экипаж самолёта будут обязаны пройти семидневный карантин. Всех прибывших из Великобритании сопроводят до мест проживания, соблюдение режима самоизоляции будет жёстко контролироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии властями Нидерландов границ для пассажиров, прибывающих из Великобритании.

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