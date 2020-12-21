Кемерово, , 06:39 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 21 декабря, разрешили проводить физкультурные и спортивные мероприятия с привлечением зрителей в закрытых спортивных объектах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Оперштаб уточнил, что заполненность помещений при этом не должна превышать 50%.

«Обязательны: ежедневная обработка мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; рассадка зрителей с учётом соблюдения социальной дистанции, кроме случаев, когда зрители являются сопровождающими либо членами одной семьи», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что по данным на утро 20 декабря в Кемеровской области было выявлено 24 300 случаев заражения коронавирусом (за сутки 150 случаев), 20 933 пациента выздоровели, 445 человек скончались.