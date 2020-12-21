Амстердам, , 06:37 — REGNUM Запрет на пассажирские авиарейсы и на прибытие паромов с пассажирами из Великобритании ввели в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса власти Нидерландов. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба МИД страны.

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В связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 введён запрет на заход паромов с пассажирами из Соединённого Королевства в порты Нидерландов. Пассажирские авиарейсы также запрещены до 1 января 2021 года.

Все введённые ограничения распространяются и на граждан Нидерландов, побывавших в Великобритании. На грузовые перевозки запрет действовать не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке авиасообщения с Великобританией властями Чехии и Хорватии.

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