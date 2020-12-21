Горно-Алтайск, , 06:28 — REGNUM На Алтае за прошедшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.⠀COVID-19 подтвердился у 39 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у шести детей; у восьми жителей Онгудайского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Майминского района; у одного жителя Усть-Канского района.

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Оперштаб уточнил, что в 44 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у пяти человек — симптомы пневмонии.⠀Всего на Алтае, по данным на утро сегодня, 21 декабря, выявлено 13 183 случая заражения коронавирусом, скончались 142 пациента с коронавирусом, выздоровели 12 480 человек.⠀