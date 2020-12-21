Прага, , 06:21 — REGNUM Авиасообщение с Великобританией временно приостановили Чехия и Хорватия в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом 21 декабря сообщили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своём Twitter и пресс-служба министерства здравоохранения Чехии в Facebook.

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Хорватия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на 48 часов, пока не станут известны уточнённые данные о возможном новом штамме коронавируса SARS-CoV-2.

Чехия же приостанавливает авиасообщение с Соединённым Королевством с 21 декабря и на неопределённый срок. При этом в стране с 20 декабря уже действует правило об обязательном прохождении десятидневного карантина для граждан, прибывающих из Великобритании. До 22 декабря в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу, а 23 декабря на заседании кабинета министров будет рассмотрена возможность о переводе страны с четвёртого на пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке пассажирского авиасообщения между Канадой и Великобританией в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

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