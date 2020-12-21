Пекин, , 06:13 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19, из которых два оказались локальными, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Люди в масках в Китае Алексей Попов © ИА Красная Весна

Два локальных случая пришлись на провинции Ляонин и Хэйлунцзян, расположенные на северо-востоке Китая. Четыре новых случая подозрения на инфекцию выявлены в Шанхае, все они являются приезжими из-за границы. Ни одного нового случая гибели от болезни за сутки выявлено в стране не было. Из больниц выписано 14 переболевших.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 852 человек с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались, из больниц выписано 81 900 человек.