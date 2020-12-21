Пекин, , 06:07 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки был выявлен 21 новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Общее число таких «импортных» заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 4136 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Восемь новых случаев пришлись на Шанхай, шесть — на Внутреннюю Монголию, три — на Гуандун, два — на Фуцзянь и по одному — на Шаньси и Сычуань.

Из общего числа «импортных» случаев, 3859 пациентов было выписано из больниц по выздоровлении, в то время как еще 277 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.