Оттава, , 05:37 — REGNUM Решение о приостановке авиасообщения с Великобританией в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 приняли власти Канады. Об этом 21 декабря сообщил телеканал CBC.

Самолет в аэропорту Dmirty A. Mottl

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Ограничения вступят в силу с 21 декабря и коснуться всех пассажирских авиаперевозок из Великобритании. Время действия запрета не сообщается. Исключение составят грузовые авиаперевозки и технические остановки, во время которых пассажиры не покидают авиаборт.

Напомним, глава Минздрава ВеликобританииМэтт Хэнкок сообщил о выявлении учёными страны новой мутации коронавируса. Согласно предварительному анализу данных, новый штамм инфекции распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.

Ранее ИА REGNUM сообщало о созыве в Великобритании экстренного заседания правительства в связи с закрытием рядом стран мира границ из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании созвано экстренное заседание правительства