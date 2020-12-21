Лондон, , 05:24 — REGNUM Экстренное заседание чрезвычайного комитета Cobra правительства Великобритании соберётся в связи с ситуацией, связанной с распространением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

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Заседание состоится 21 декабря, на нём будет обсуждаться решение ряда стран о закрытии границ от Великобритании в связи с появлением новой мутации коронавируса. Премьер-министр Джонсон будет руководить заседанием Cobra. В ходе обсуждения будет поднят вопрос о международных перевозках, в частности об устойчивом потоке грузов в Великобританию и из неё.

Напомним, в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции ряд стран принял решение о закрытии границ для всех граждан, приезжающих из Великобритании и об ограничении авиасообщения с Соединённым королевством.

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