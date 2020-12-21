Петропавловск-Камчатский, , 05:06 — REGNUM Все прилетающие на Камчатку с 22 декабря будут обязаны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус. В случае её отсутствия анализ придётся сдавать в аэропорту на платной основе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Читайте также: В Дании, Нидерландах и Австралии выявили мутацию SARS-CoV-2

Данное правило отражено в изменениях в постановление о недопущении распространения коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, пишет «КамИНФОРМ».

Наличие такой справки стало обязательным абсолютно для всех прибывающих пассажиров. Помимо этого, в случае ухудшения здоровья в течение 14 дней после прибытия в регион, человек обязан обратиться за медпомощью, но без посещения учреждения здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в трех странах выявили мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании. Об этом 20 декабря рассказала в интервью BBC эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.