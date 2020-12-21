Новосибирск, , 04:59 — REGNUM Пришли результаты лабораторных анализов на определение антител к COVID-19, которые сдавали 213 учеников и 116 сотрудников физико-математической школы (ФМШ) Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). Согласно им, иммунитет подтверждён у половины учеников ФМШ. Об этом ИА REGNUM сообщили в НГУ.

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Так, у 35% учеников ФМШ, сдававших анализ, обнаружены антитела класса IgM к SARS-CoV-2, у 50% — антитела класса IgG к этому же вирусу.

«Судя по всему, в ближайшие месяцы антитела появятся у подавляющего большинства детей. Иными словами: в интернате ситуация достаточно стабильная и самое сложное время у ребят — уже позади, — прокомментировал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. — В то же время процент антител у сотрудников СУНЦ НГУ, сдававших анализ, гораздо ниже, чем у учеников: CoV-2-IgM — 21%, CoV-2-IgG — примерно 38%. Соответственно, многие из них ещё не переболели и не имеют иммунитета к COVID-19, и им надо продолжать строго соблюдать противоэпидемические меры».

По словам Нетесова, согласно имеющимся научным данным, антитела CoV-2-IgG сохраняются в организме от трех до шести месяцев, а на какое время сохраняется иммунная память, пока неизвестно.